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44 минуты назад

Зависимость от смартфона связали со слабоумием

Lenta.ruиещё 1

Медики связали повышенное использование смартфонов с развитием деменции и других дегенеративных заболеваний. Об этом сообщает The Guardian.

Зависимость от смартфона приводит к слабоумию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Опрошенные изданием эксперты обнаружили влияние смартфона на ухудшение памяти. По словам медиков, у тех, кто слишком часто полагается на гаджет, чтобы не запоминать определенную информацию, повышен риск возникновения слабоумия и прочих дегенеративных заболеваний.

По словам нейробиолога Криса Берда, использование блокнота, компьютера или телефона позволяет человеку разгрузить свою память и выполнить больше задач в моменте.

«Наш мозг не приспособлен для того, чтобы запоминать очень конкретные, одноразовые вещи», — заметил автор.

Его коллега Оливер Хардт подчеркнул, что чем реже человек полагается на собственную память, тем выше его зависимость от умных девайсов.

Хардт отметил, что у него нет точных данных относительно влияния смартфонов на память, однако ученый считает, что в долгосрочной перспективе слишком частое использование устройств вызовет всплеск дегенеративных заболеваний.

«Одна из вещей, которая препятствует способности нашего мозга переводить воспоминания из краткосрочного хранилища в долгосрочное, — это отвлечение внимания», — заметила технический эксперт Линда Стоун.

По ее словам, если человек будет слишком часто отвлекаться на гаджеты, то определенные воспоминания исчезнут из его долгосрочной памяти.

В начале 2020 года специалисты Apple рассказали, как можно обнаружить старческое слабоумие у пожилых пользователей iPhone и других смартфонов. Авторы отметили, что проблемы с памятью можно выявить по скорости использования приложений, среднему времени сеанса и другим дополнительным данным.

Наука и техника,Крис Берд,Apple,
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