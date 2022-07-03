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33 минуты назад

Новый вирус на Android научился прятать SMS

Lenta.ru

Вредоносное ПО для Android оказалось способно оформлять платные услуги без ведома пользователя. Об этом сообщается в блоге компании.

Новый вирус на Android научился прятать SMS
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты корпорации отметили, что найденные вирусные программы, которые могут оформлять платные подписки втайне от пользователей, крайне распространенны на платформе Android. Авторы исследования рассказали о новой вредоносной программе, атакующей абонентов определенных сотовых операторов.

В сообщении говорится, что опасное ПО способно скрытно оформить на номер пользователя большое количество платных подписок. Особенность новой вредоносной программы заключается в том, что она научилась прятать SMS-сообщения, которые оператор обычно присылает для подтверждения факта оформления подписки или совершения платежа.

По словам специалистов, остановить опасные программы можно с помощью внесения изменений в Android API и более подробного изучения приложений, находящихся на модерации Google Play. Также в корпорации посоветовали отказаться от скачивания программ из неизвестных источников и ограничить для приложений возможность читать входящие SMS.

В конце апреля специалисты Check Point Research рассказали, что устройства на базе Android научились взламывать с помощью аудиокодека. Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке Apple Lossless Audio Codec (ALAC).

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