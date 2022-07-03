Глава Pfizer заявил о начале новой волны коронавируса в мире

«Всегда с большой осторожностью относился к соблюдению рекомендаций каждой страны и властей, потому, что у каждой страны свои уникальные характеристики, и люди, которые отвечают за ситуацию, особенно в Израиле, имеют высокую квалификацию и точно знают, что должно быть сделано. Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти [от COVID-19]», — отметил Бурла.