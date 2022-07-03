Глава Pfizer заявил о начале новой волны коронавируса в мире

Новая волна заболеваемости COVID-19 в мире уже началась, однако пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора компании Pfizer Альберта Бурла.
Отвечая на вопрос, мог бы он советовать сейчас людям привиться пятой дозой препарата от коронавируса, ученый констатировал, что уже можно говорить о новой волне пандемии, отметив, что в каждой стране действуют свои рекомендации на предмет вакцинации.
«Всегда с большой осторожностью относился к соблюдению рекомендаций каждой страны и властей, потому, что у каждой страны свои уникальные характеристики, и люди, которые отвечают за ситуацию, особенно в Израиле, имеют высокую квалификацию и точно знают, что должно быть сделано. Новая волна [пандемии] есть. Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу [вакцины], а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти [от COVID-19]», — отметил Бурла.
Гендиректор Pfizer признал, что «в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни».
«Но сейчас есть причины, почему мы можем это сделать. Есть очень большой процент вакцинированных людей, и у нас есть методы лечения. Прямо сейчас есть пероральные препараты, которые существенно сокращают вероятность того, что у вас будет серьезное течение болезни. Со всеми медицинскими средствами, что у нас есть, я думаю, что люди могут жить своей жизнью», - отметил он.
Напомним, в России будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита ночью.