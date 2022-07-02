«Наконец прислушались к пользователям»: анонсирована долгожданная функция WhatsApp

WhatsApp начал работу над возможностью скрывать онлайн-статус. Такая функция появится в будущем обновлении мессенджера, сообщает портал WABetaInfo.

По его данным, «некоторые фантастически новости» ожидают пользователей в будущем обновлении бета-версии WhatsApp для Android, iOS и настольных компьютеров.

«После объявления о том, что WhatsApp разрабатывает возможность редактирования текстовых сообщений, компания начала работу над возможностью скрывать онлайн-статус», - пишет издание.

Отмечается, что ушли годы, прежде чем компания прислушалась к пользователям: многие люди просили предоставить им возможность скрывать свой онлайн-статус. WhatsApp «наконец-то прислушалась к отзывам пользователей», и разрабатывает функцию, которая позволяет пользователям выбирать, кто может видеть, когда они находятся в сети.