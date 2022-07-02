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49 минут назад

«Наконец прислушались к пользователям»: анонсирована долгожданная функция WhatsApp

Майк Габриелян

WhatsApp начал работу над возможностью скрывать онлайн-статус. Такая функция появится в будущем обновлении мессенджера, сообщает портал WABetaInfo.

По его данным, «некоторые фантастически новости» ожидают пользователей в будущем обновлении бета-версии WhatsApp для Android, iOS и настольных компьютеров.

«После объявления о том, что WhatsApp разрабатывает возможность редактирования текстовых сообщений, компания начала работу над возможностью скрывать онлайн-статус», - пишет издание.

Отмечается, что ушли годы, прежде чем компания прислушалась к пользователям: многие люди просили предоставить им возможность скрывать свой онлайн-статус. WhatsApp «наконец-то прислушалась к отзывам пользователей», и разрабатывает функцию, которая позволяет пользователям выбирать, кто может видеть, когда они находятся в сети.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Ранее сообщалось, что версия WhatsApp для компьютера стала недоступна для россиян с 28 июня. В России американский мессенджер с начала февраля уступил лидерство Telegram и продолжает терять позиции.

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