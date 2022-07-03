Как на МКС получают карту свечения ночной атмосферы Земли

Российские члены экипажа МКС провели эксперимент "УФ-атмосфера" по получению карты свечения ночной атмосферы Земли в полосе длин волн "ближнего" ультрафиолета (от 300 до 400 нм), передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

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По его словам, для проведения эксперимента на иллюминатор одного из модулей российского сегмента МКС устанавливается широкоугольный детектор ультрафиолетового излучения ночной атмосферы. Он измеряет интенсивность свечения атмосферы. Прибор состоит из оптической системы и фотоприемника. Космонавт также снял процесс подготовки и установки детектора на иллюминатор.

Эксперимент проходит на МКС с 2019 года. Его постановщиком выступает Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Основными задачами является мониторинг УФ-излучения, измерение энергичных транзиентных атмосферных явлений грозового происхождения (таких, как "спрайты", "джеты", "эльфы" и другие). Также прибор может регистрировать свечения биолюминесценции, метеоров, космического мусора.