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55 минут назад

Космонавт показал, как на МКС получают карту свечения ночной атмосферы Земли

ТАССиещё 1

Российские члены экипажа МКС провели эксперимент "УФ-атмосфера" по получению карты свечения ночной атмосферы Земли в полосе длин волн "ближнего" ультрафиолета (от 300 до 400 нм), передает спецкор ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Как на МКС получают карту свечения ночной атмосферы Земли
Фото: ТАССТАСС

По его словам, для проведения эксперимента на иллюминатор одного из модулей российского сегмента МКС устанавливается широкоугольный детектор ультрафиолетового излучения ночной атмосферы. Он измеряет интенсивность свечения атмосферы. Прибор состоит из оптической системы и фотоприемника. Космонавт также снял процесс подготовки и установки детектора на иллюминатор.

Эксперимент проходит на МКС с 2019 года. Его постановщиком выступает Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Основными задачами является мониторинг УФ-излучения, измерение энергичных транзиентных атмосферных явлений грозового происхождения (таких, как "спрайты", "джеты", "эльфы" и другие). Также прибор может регистрировать свечения биолюминесценции, метеоров, космического мусора.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства был Александр Мисуркин.

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