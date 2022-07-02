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1 час назад

Рогозин: спутники «Роскосмоса» круглосуточно наблюдают за Украиной

RT на русскомиещё 1

Спутники «Роскосмоса» ведут регулярную круглосуточную съёмку территории Украины, однако по регламентным причинам эти снимки не публикуются, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире «России 24».

Рогозин: спутники «Роскосмоса» круглосуточно наблюдают за Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, конечно, мы эту съёмку ведём. Круглосуточно и в достаточном разрешении, по ней можно принимать соответствующие решения в рамках Министерства обороны», — цитирует его Интерфакс.

По словам Рогозина, снимки по регламенту передаются в оборонное ведомство.

Ранее «Роскосмос» в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал спутниковые снимки и координаты «центров принятия решений» Запада.

Как отметил Рогозин, НАТО передаёт украинской армии данные, собранные западными частными спутниковыми операторами, это касается и компании Maxar.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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