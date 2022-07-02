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36 минут назад

В НАСА испугались колонизации Луны Китаем

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон в интервью газете «Бильд» выразил опасения, что Китай может высадиться на Луне и объявить ее своей территорией.

В НАСА испугались колонизации Луны Китаем
Фото: NASANASA

«Мы должны очень сильно беспокоиться по поводу того, что Китай высадится на Луне и скажет: «Это принадлежит нам, а вы держитесь подальше», – передает его слова ТАСС.

По словам Нельсона, «космическая программа Китая является военной космической программой. Имеет место новая гонка по исследованию вселенной, на этот раз с Китаем», – сказал глава НАСа.

«Ну и как вы считаете, что будет происходить на китайской космической станции? Они будут там учиться, как разрушать спутники, принадлежащие другим», – полагает Нельсон.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны.

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Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российско-китайское межправительственное соглашение по созданию Международной научной лунной станции почти готово к подписанию.

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