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3 часа назад

Россияне в июле смогут увидеть серебристые облака, Суперлуние и звездопад

Газета.Ruиещё 1

Московский планетарий подготовил астрономический прогноз на июль. В этом месяце можно будет увидеть серебристые облака и Суперлуние.

Россияне в июле смогут увидеть Суперлуние и звездопад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы на высоте 70-95 км. Они полупрозрачные и иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

Также отмечается, что 4 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, а 13 июля произойдет Суперлуние этого года.

Ночью 29-30 июля можно будет увидеть звездопад, тогда ожидается до 16 метеоров в час. Это природное явление лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.

«Условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид в 2022 году благоприятные. Луна в фазе новолуния не помешает наблюдениям метеоров. Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В наших северных широтах при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом», — говорится в публикации.

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