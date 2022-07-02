Россияне в июле смогут увидеть Суперлуние и звездопад

Московский планетарий подготовил астрономический прогноз на июль. В этом месяце можно будет увидеть серебристые облака и Суперлуние.
Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы на высоте 70-95 км. Они полупрозрачные и иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.
Также отмечается, что 4 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, а 13 июля произойдет Суперлуние этого года.
Ночью 29-30 июля можно будет увидеть звездопад, тогда ожидается до 16 метеоров в час. Это природное явление лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.
«Условия наблюдения метеоров Южных дельта-Акварид в 2022 году благоприятные. Луна в фазе новолуния не помешает наблюдениям метеоров. Радиант потока находится в созвездии Водолей, он виден ночью и утром. В наших северных широтах при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом», — говорится в публикации.