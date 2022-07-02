Россияне в июле смогут увидеть Суперлуние и звездопад

Московский планетарий подготовил астрономический прогноз на июль. В этом месяце можно будет увидеть серебристые облака и Суперлуние.

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Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы на высоте 70-95 км. Они полупрозрачные и иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

Также отмечается, что 4 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца, а 13 июля произойдет Суперлуние этого года.

Ночью 29-30 июля можно будет увидеть звездопад, тогда ожидается до 16 метеоров в час. Это природное явление лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом.