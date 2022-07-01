Блогеры показали, как В Windows 11 изменят дизайн окна «Открыть с помощью»

В сообществе hypewave «ВКонтакте» обратили внимание, что Windows 11 скоро получит не очень большое, зато приятное изменение. Microsoft изменит дизайн окошка «Открыть с помощью». На картинки ниже слева можно увидеть, как он выглядит сейчас, а справа свежий дизайн.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Нынешний вид окошка остался после выхода Windows 8. После этого Microsoft не изменяла дизайн, но скоро это должно случиться. Когда именно выйдет обновление, пока не ясно. Об этом наверняка станет известно позже.

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