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1 час назад

В Windows 11 изменят дизайн окна «Открыть с помощью»

Чемпионат.com

В сообществе hypewave «ВКонтакте» обратили внимание, что Windows 11 скоро получит не очень большое, зато приятное изменение. Microsoft изменит дизайн окошка «Открыть с помощью». На картинки ниже слева можно увидеть, как он выглядит сейчас, а справа свежий дизайн.

Блогеры показали, как В Windows 11 изменят дизайн окна «Открыть с помощью»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Нынешний вид окошка остался после выхода Windows 8. После этого Microsoft не изменяла дизайн, но скоро это должно случиться. Когда именно выйдет обновление, пока не ясно. Об этом наверняка станет известно позже.

Чемпионат.ком

По данным СМИ, количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80–250%. Также на фоне санкций выросли и продажи российских систем на базе Linux. Ещё Microsoft назвала дату, когда перестанут выходить обновления для Windows 8.1. Это случится 10 января 2023 года.

Наука и техника,Google,Microsoft,
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