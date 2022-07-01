Космические катастрофы: пять самых жутких стартов в истории

При освоении космоса погибло много людей. Трагические инциденты происходили в обеих ведущих космических державах — как в Советском Союзе (позже в России), так и в США. В этой подборке мы собрали самые известные и крупные катастрофы, связанные с покорением космоса.

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"Аполлон-1", 1967 год

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В феврале 1967 года при репетиции запуска корабля "Аполлон", который должен был позже стартовать к Луне, в космическом Центре имени Кеннеди (штат Флорида) произошел пожар. Возгорание началось, вероятно из-за искры или короткого замыкания, и огонь очень быстро распространился по космическому аппарату. Высокой пожароопасности способствовал тот факт, что НАСА решило использовать в корабле атмосферу, состоящую из чистого кислорода. Это давало преимущество в массе и упростило бы выход аппарата в открытый космос в том случае, если бы он состоялся.

В огне погибли три астронавта. После пожара директор департамента пилотируемых проектов НАСА был отстранен от должности, а полеты по программе "Аполлон" задержали на полтора года. Неудавшийся проект постфактум получил название "Аполлон-1".

"Союз-1", 1967 год

В том же 1967 году произошла трагедия в советской космической отрасли. Речь идет об испытательном полете пилотируемого корабля "Союз-1" с космонавтом Владимиром Комаровым на борту. "Союз-1" стартовал с "Байконура" 23 апреля. После выхода корабля на орбиту начались неполадки — не раскрылась панель солнечных батарей, и полет было решено прекратить досрочно. В ходе приземления отказала парашютная система, из-за чего спускаемый аппарат ударился о землю и загорелся. Комаров погиб на месте.

"Союз-11", 1971 год

РИА Новости

Другая страшная история произошла с пилотируемым кораблем "Союз-11", который доставил первый экипаж на советскую орбитальную станцию "Салют-1". На борту "Союза-1" находились Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Выход корабля на орбиту и стыковка со станцией прошли в плановом режиме. Однако на 11-й день пребывания на "Салюте-1" произошло возгорание, поэтому космонавты решили досрочно покинуть станцию. Добровольский, Волков и Пацаев совершили посадку в спускаемом аппарате, но после приземления были обнаружены мертвыми. Они погибли из-за резкого понижения давления.

В ходе расследования инцидента было установлено, что при разделении отсеков произошла резгерметизация — открылся вентиляционный клапан. Это и вызвало падение давления. Из-за выявленных недостатков в конструкции аппарата запуски кораблей "Союз" отложили более чем на два года.

"Челленджер", 1986 год

Wikipedia Commons

Катастрофа американского шаттла "Челленджер" произошла 28 января 1986 года. Космический аппарат взорвался через 73 секунды после старта с мыса "Канаверал". Астронавты пережили взрыв, но погибли, когда аппарат при падении ударился о воду в Атлантике. Жертвами инцидента стали все семь членов экипажа, включая астронавта-любителя Кристу Маколифф, напоминает издание Trashbox.

Полет "Челленджера" планировалось транслировать по телевидению, а Маколифф, которая раньше работала учительницей, должна была в прямом эфире провести пару уроков прямо из космоса.

Причиной инцидента стала разгерметизация в ускорителе, произошедшая из-за чрезмерного охлаждения уплотнительных колец. При низкой температуре они стали недостаточно эластичными. Герметичность нарушилась, что вызвало утечку раскаленных газов.

Инженеры предупреждали НАСА о том, что уплотнитель

может не выдержать температуру ниже плюс 11 градусов. Несмотря на это, старт проводился при 2 градусах ниже нуля.

В результате крушения "Челленджера" США понесли убытки в размере 8 млрд долларов.

"Колумбия", 2003 год

globallookpress.com

Другой американский шаттл — "Колумбия" — потерпел крушение 1 февраля 2003 года. Он сгорел, когда возвращался на Землю, при входе в плотные слои атмосферы. Вместе с кораблем погибли семь космонавтов, находившихся на борту.

Причиной аварии стало разрушение теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока. Этот участок был поврежден 16 января, во время старта, когда на него упал кусок теплоизоляционного покрытия кислородного бака. В НАСА тогда посчитали, что эта поломка не приведет к серьезным последствия в ходе миссии.