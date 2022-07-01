В Швейцарии испытали защиту от астероидов

Исследователи Бернского университета (Швейцария) и Национального центра научных исследований (NCCR) PlanetS смоделировали столкновение космического зонда с астероидом, чтобы испытать эффективность этого способа планетарной защиты. Согласно результатам, опубликованным в The Planetary Science Journal, запущенный в сторону небесного тела кинетический снаряд способен деформировать свою цель гораздо сильнее, чем считалось ранее.

Фото: nasa nasa

Ученые воспользовались новыми данными, предоставленными зондом Hayabusa2, которые показывают, что астероиды могут иметь очень рыхлую внутреннюю структуру, похожую на груду щебня, удерживаемую вместе в большей степени за счет гравитационного взаимодействия и в меньшей — за счет сил сцепления. В предыдущих компьютерных симуляциях предполагалось, что у астероида Диморфос (Диморф), который являются целью миссии DART (англ. Double Asteroid Redirection Test), имеется твердая внутренняя часть, поэтому беспилотный аппарат при столкновении должен был оставить относительно небольшой кратер.

Результаты нового моделирования, которое учитывает распространение ударных волн, уплотнение и выбросы материала астероида, показывают, что удар аппарата на скорости 24 тысячи километров в час может полностью изменить глобальную морфологию астероида диаметром 160 метров, такой как Диморф. В результате столкновения будет выброшено большее количество материала, чем предсказывалось ранее, а само небесное тело отклонится от прежней траектории гораздо сильнее, что сделает его менее опасным для Земли.