iPhone 12 Pro Max подешевел более чем на 25%

Смартфон iPhone 12 Pro Max от американской компании Apple начали продавать в российских магазинах электроники по цене ниже 80 тыс. руб. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, в результате стоимость гаджета упала более чем на 25% от первоначальной цены в 110 тыс. руб.

Фото: Apple Apple

Мобильное устройство можно приобрести за цену около 77,6 тыс. руб. в конфигурации со 128 ГБ встроенной памяти и в сером цвете. Смартфон получил самый большой 6,7-дюймовый экран из всей линейки, а также три основных камеры и фирменный процессор Apple A14 Bionic. Гаджет имеет поддержку стандарта связи 5G.

iPhone 12 Pro Max стал доступен для покупки с ноября 2020 года. Первоначальная рекомендованная цена в России составляла 110 тыс. руб. Гаджет имеет лишь чуть более слабый процессор по сравнению с более современной моделью этой линейки, выпущенной в 2021 году. Визуально же 12 Pro Max ничем не отличается от флагманов Apple из прошлого года.