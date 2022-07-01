В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
1 час назад

Стоимость смартфона iPhone 12 Pro Max в России упала ниже 80 тысяч рублей

Газета.Ru

Смартфон iPhone 12 Pro Max от американской компании Apple начали продавать в российских магазинах электроники по цене ниже 80 тыс. руб. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, в результате стоимость гаджета упала более чем на 25% от первоначальной цены в 110 тыс. руб.

iPhone 12 Pro Max подешевел более чем на 25%
Фото: AppleApple

Мобильное устройство можно приобрести за цену около 77,6 тыс. руб. в конфигурации со 128 ГБ встроенной памяти и в сером цвете. Смартфон получил самый большой 6,7-дюймовый экран из всей линейки, а также три основных камеры и фирменный процессор Apple A14 Bionic. Гаджет имеет поддержку стандарта связи 5G.

iPhone 12 Pro Max стал доступен для покупки с ноября 2020 года. Первоначальная рекомендованная цена в России составляла 110 тыс. руб. Гаджет имеет лишь чуть более слабый процессор по сравнению с более современной моделью этой линейки, выпущенной в 2021 году. Визуально же 12 Pro Max ничем не отличается от флагманов Apple из прошлого года.

В начале июня сообщалось, что iPhone 12 Pro, который был выпущен осенью 2020 года, стал доступен в России по цене в 78 тыс. руб. Речь идет о смартфонах, ввезенных в страну по параллельному импорту.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители