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1 час назад

Сколько будут стоить складные смартфоны Samsung среднебюджетной серии Galaxy A

Ferra.ru

Samsung доминирует на рынке складных смартфонов с телефонами флагманских серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Теперь же южнокорейский гигант планирует выпустить бюджетную такую модель (относительно бюджетную), который станет частью серии Galaxy A. В сеть уже утекли цены.

Стала известна цена бюджетных "раскладушек" Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что грядущий бюджетный складной смартфон Samsung может стоить около 1 миллиона вон (около 41 тысячи рублей по текущему курсу). Однако на других рынках цена устройства будет немного выше из-за налогов.

Также отмечается, что компания уберёт из смартфона некоторые премиальные функции. В частности, у телефона не будет защитного слоя ультратонкого стекла, как во флагманах.

Предполагается, что такой смартфон выйдет где-то в 2024 или 2025 году.

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