Стала известна цена бюджетных "раскладушек" Samsung

Samsung доминирует на рынке складных смартфонов с телефонами флагманских серий Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Теперь же южнокорейский гигант планирует выпустить бюджетную такую модель (относительно бюджетную), который станет частью серии Galaxy A. В сеть уже утекли цены.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что грядущий бюджетный складной смартфон Samsung может стоить около 1 миллиона вон (около 41 тысячи рублей по текущему курсу). Однако на других рынках цена устройства будет немного выше из-за налогов.

Также отмечается, что компания уберёт из смартфона некоторые премиальные функции. В частности, у телефона не будет защитного слоя ультратонкого стекла, как во флагманах.