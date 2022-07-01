Клиентов из России оскорбила надпись, которую ASOS сделал в приложении в App Store. Об этом сообщает Medialeaks.

В описании последнего обновления приложения ASOS для iOS появилось сообщение для россиян: «С сегодняшнего дня мы будем показывать тебе только те товары, которые доступны в твоей стране. Обидно видеть то, что не можешь купить, правда?».

Российские пользователи посчитали, что это является троллингом. Некоторые заявили, что больше не будут заказывать товары на сайте. Из-за текущей ситуации покупатели выступили с призывом снизить приложению рейтинг в App Store и Google Play.

Однако, по мнению некоторых комментаторов, во всем виноваты переводчики, которые некорректным образом перевели оригинальное сообщение на английском.

В действительности же надпись гласит о том, что ASOS будет показывать клиентам только те товары, которые доступны в их стране, «потому что видеть то, что ты не можешь купить, раздражает» [англ. «cos seeing stuff you can't buy is very annoying»].