Роскосмос начал переговоры с США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что между Россией и США начались переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщают РИА Новости со ссылкой на гендиректора Госкорпорации.

По словам Рогозина, на данный момент в США подготовку к полету проходит единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может стать первой гражданкой России, которая совершит полет на американском корабле Crew Dragon. При этом Госкорпорация ждет от NASA предложений по другим кандидатам, кроме астронавта Франсиско Рубио, на подготовку для дублирующего экипажа.