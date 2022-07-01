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17 минут назад

Роскосмос начал переговоры с США по перекрестным полетам

Ferra.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что между Россией и США начались переговоры о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщают РИА Новости со ссылкой на гендиректора Госкорпорации.

Роскосмос начал переговоры с США
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации "Роскосмос", которую возглавляет Сергей Крикалев. - Дмитрий Рогозин Гендиректор “Роскосмоса”

По словам Рогозина, на данный момент в США подготовку к полету проходит единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина. Она может стать первой гражданкой России, которая совершит полет на американском корабле Crew Dragon. При этом Госкорпорация ждет от NASA предложений по другим кандидатам, кроме астронавта Франсиско Рубио, на подготовку для дублирующего экипажа.

После получения от американцев данной информации мы информируем правительство о том, какие кандидаты собираются в какие сроки лететь и как это будет организовано. - Дмитрий Рогозин Гендиректор “Роскосмоса”

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