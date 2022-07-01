Nvidia остановила работу с российскими компаниями

NVIDIA отказалась от продления и продажи российским компаниям лицензий на софт для облачного гейминга. Об этом «Коммерсанту» сообщил основатель сервиса Loudplay Виталий Стародубов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Данная информация была подтверждена в крупном российском холдинге.

Речь идет о системе NVIDIA Grid – она разделяет ядра на серверной видеокарте. Так, пользователи могут использовать одну видеокарту сразу на нескольких виртуальных компьютерах, что позволяет большому количеству игроков подключиться к облачному сервису.

«Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — заявил Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

Действующие лицензии NVIDIA не торопится блокировать. Однако если они остановятся, в суперкомпьютерах Яндекса и МТС могут возникнуть проблемы - все они используют графические процессоры NVIDIA A100 и DGX-2.

В МТС пояснили, что на работе суперкомпьютера решение NVIDIA не отражается. В Яндексе отметили, что суперкомпьютеры компании «продолжают работать в стандартном режиме.