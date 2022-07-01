В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
56 минут назад

Nvidia остановила работу с российскими компаниями

Лера Букина

NVIDIA отказалась от продления и продажи российским компаниям лицензий на софт для облачного гейминга. Об этом «Коммерсанту» сообщил основатель сервиса Loudplay Виталий Стародубов.

Nvidia остановила работу с российскими компаниями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная информация была подтверждена в крупном российском холдинге.

Речь идет о системе NVIDIA Grid – она разделяет ядра на серверной видеокарте. Так, пользователи могут использовать одну видеокарту сразу на нескольких виртуальных компьютерах, что позволяет большому количеству игроков подключиться к облачному сервису.

«Для тех компаний, которые в большей степени используют систему Nvidia Grid, прекращение действия лицензий будет означать повышение цен на услуги. Так, если раньше компания могла обеспечивать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь — только двух», — заявил Виталий Стародубов, основатель Loudplay.

Действующие лицензии NVIDIA не торопится блокировать. Однако если они остановятся, в суперкомпьютерах Яндекса и МТС могут возникнуть проблемы - все они используют графические процессоры NVIDIA A100 и DGX-2.

IKEA окончательно уходит из России

В МТС пояснили, что на работе суперкомпьютера решение NVIDIA не отражается. В Яндексе отметили, что суперкомпьютеры компании «продолжают работать в стандартном режиме.

Ранее «Ведомости» сообщили, что американские компании Cisco и IBM не стали продлевать лицензии на ранее приобретенную технику для российских компаний. Новые лицензии необходимы как для техобслуживания старых устройств, так и для активации новых. На территории России техника вышеуказанных брендов не будет работать после того, срок действия текущих лицензий подойдет к концу.

Наука и техника,Коммерсант,Cisco,IBM,МТС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители