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1 час назад

Nature: полет на Марс повысит риск остеопороза для 33% космонавтов

Газета.Ru

Астронавты теряют костную массу в космосе, выяснили ученые из Института здоровья костей и суставов при Университете МакКейга при Камминге. Работа была опубликована в журнале Nature.

Ученые выяснили, как полеты в космос сказываются на костях астронавтов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проводили сканирование запястий и лодыжек 17 астронавтов до, во время и после пребывания на Международной космической станции. В результате анализа полученных данных ученые пришли к выводу, что за шесть месяцев, проведенных в космосе, космонавты потеряли столько костной массы, сколько могли бы за десятилетия на Земле.

Более того, на восстановление может уйти несколько лет — плотность костей голени девяти астронавтов не полностью восстановилась после года пребывания на Земле. При этом астронавты, которые были в космосе дольше всех (семь-девять месяцев), восстанавливались медленнее остальных.

По словам ученых, это может помешать выполнять миссии на Марс. Пока астронавты доберутся до красной планеты, они проведут в космосе несколько лет. По данным исследователей, в результате трехлетнего космического полета на Марс 33% астронавтов будут подвержены риску остеопороза.

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