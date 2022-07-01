Ученые выяснили, как полеты в космос сказываются на костях астронавтов

Астронавты теряют костную массу в космосе, выяснили ученые из Института здоровья костей и суставов при Университете МакКейга при Камминге. Работа была опубликована в журнале Nature.
Исследователи проводили сканирование запястий и лодыжек 17 астронавтов до, во время и после пребывания на Международной космической станции. В результате анализа полученных данных ученые пришли к выводу, что за шесть месяцев, проведенных в космосе, космонавты потеряли столько костной массы, сколько могли бы за десятилетия на Земле.
Более того, на восстановление может уйти несколько лет — плотность костей голени девяти астронавтов не полностью восстановилась после года пребывания на Земле. При этом астронавты, которые были в космосе дольше всех (семь-девять месяцев), восстанавливались медленнее остальных.
По словам ученых, это может помешать выполнять миссии на Марс. Пока астронавты доберутся до красной планеты, они проведут в космосе несколько лет. По данным исследователей, в результате трехлетнего космического полета на Марс 33% астронавтов будут подвержены риску остеопороза.