В России резко снизились цены на компьютеры

Цены на компьютеры, которые подорожали в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулись на уровень начала 2022 года, сообщают «Известия».
Стоимость ряда моделей оказалась даже ниже. В апреле–июне средняя стоимость компьютера составила 62,4 тысячи рублей, что на 8 % ниже, чем в I квартале 2022 года. Цена большинства ноутбуков также вернулась на уровень начала февраля 2022 года.
Как говорят участники рынка, подобная динамика связана не только с укреплением рубля, но и с тем, что спрос на компьютеры во II квартале текущего года серьезно упал как по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, так и с предыдущими тремя месяцами.
Во II квартале текущего года в России было продано 528 тысяч компьютеров, что на 40% и 45% меньше, чем в I квартале.
Отмечается, чтобы привлечь покупателей, ритейлеры не только снижают цены — в магазины довольно быстро вернулась рассрочка, программы кредитования, промоакции.
В случае, если параллельный импорт ноутбуков заработает в полную силу, а курс доллара расти не будет, то к концу лета техника станет дешевле еще на 10-15 %.