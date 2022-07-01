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1 час назад

В России резко снизились цены на компьютеры

Елена Прошина

Цены на компьютеры, которые подорожали в конце I квартала 2022 года до 30%, вернулись на уровень начала 2022 года, сообщают «Известия».

В России резко снизились цены на компьютеры
Фото: ТАССТАСС

Стоимость ряда моделей оказалась даже ниже. В апреле–июне средняя стоимость компьютера составила 62,4 тысячи рублей, что на 8 % ниже, чем в I квартале 2022 года. Цена большинства ноутбуков также вернулась на уровень начала февраля 2022 года.

Как говорят участники рынка, подобная динамика связана не только с укреплением рубля, но и с тем, что спрос на компьютеры во II квартале текущего года серьезно упал как по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, так и с предыдущими тремя месяцами.

Во II квартале текущего года в России было продано 528 тысяч компьютеров, что на 40% и 45% меньше, чем в I квартале.

Отмечается, чтобы привлечь покупателей, ритейлеры не только снижают цены — в магазины довольно быстро вернулась рассрочка, программы кредитования, промоакции.

В случае, если параллельный импорт ноутбуков заработает в полную силу, а курс доллара расти не будет, то к концу лета техника станет дешевле еще на 10-15 %.

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