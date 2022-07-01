В США не смогли запустить ракету с военными спутниками

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 18:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск 1 июля), однако спустя полтора часа ожидания из-за облачности и приближающейся грозы специалисты решили отменить назначенный на четверг запуск. "Директор миссии объявил об отмене сегодняшней операции", - сообщили в ходе трансляции на сайте компании. Следующая попытка запуска намечена через сутки.

На борту космического аппарата размещены два спутника, один из которых - WFOV (Wide-field of View) - оснащен инфракрасным сенсором и позволит американским военным получать картинку участков поля боя высокого качества. Предназначение второго аппарата, обозначенного как USSF-12 Ring , засекречено, на сайте ULA указывается, что он необходим "для демонстрации технологий будущего". Оба аппарата должны быть доставлены на геостационарную орбиту на высоте около 36 тыс. км над экватором.