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9 минут назад

Из-за непогоды отменили запуск ракеты-носителя Atlas V с военными спутниками США

ТАСС

Американская компания United Launch Alliance (ULA) отменила в четверг запуск ракеты-носителя Atlas V с двумя спутниками в интересах Космических сил ВС США из-за неблагоприятных погодных условий.

В США не смогли запустить ракету с военными спутниками
Фото: NASANASA

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться в 18:00 по времени восточного побережья США (01:00 мск 1 июля), однако спустя полтора часа ожидания из-за облачности и приближающейся грозы специалисты решили отменить назначенный на четверг запуск. "Директор миссии объявил об отмене сегодняшней операции", - сообщили в ходе трансляции на сайте компании. Следующая попытка запуска намечена через сутки.

На борту космического аппарата размещены два спутника, один из которых - WFOV (Wide-field of View) - оснащен инфракрасным сенсором и позволит американским военным получать картинку участков поля боя высокого качества. Предназначение второго аппарата, обозначенного как USSF-12 Ring , засекречено, на сайте ULA указывается, что он необходим "для демонстрации технологий будущего". Оба аппарата должны быть доставлены на геостационарную орбиту на высоте около 36 тыс. км над экватором.

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