Как правильно ухаживать за батареей ноутбука

К сожалению, реальность такова, что даже самое надежное электронное устройство обладает ограниченным жизненным сроком. Прежде всего, это связано с работой аккумуляторов. Батареи смартфонов и ноутбуков постепенно теряют максимальную емкость, пока, в конце концов, не приходит время для замены. Однако грамотный уход за аккумулятором способен значительно продлить жизнь устройства. Вот краткая инструкция о том, что нужно (и не нужно) делать для того, чтобы батарея ноутбука прожила как можно дольше.
Бытует миф, что после покупки новенького ноутбука ни в коем случае нельзя ставить его на зарядку: нужно сначала разрядить батарею до нуля — и повторить этот процесс несколько раз. Эта народная мудрость была актуальна несколько десятилетий назад, но современные устройства сами прекрасно регулируют энергопотребление. Так что не бойтесь пользоваться ноутбуком как обычно: некоторые специалисты в принципе не рекомендуют подвергать батарею подобному стрессу.
Интенсивная нагрузка на батарею при малом заряде имеет неприятное свойство снижать максимальную емкость аккумулятора, из-за чего время автономной работы ноутбука может стать меньше. Если регулярно просаживать батарею до нуля, вскоре компьютер начнет работать не десять часов без подзарядки, а всего семь или восемь. Постарайтесь не злоупотреблять питанием от аккумулятора и при низком уровне заряда сразу подключайте его к электросети — так устройство прослужит гораздо дольше.
Это еще одно популярное заблуждение: дескать, если ноутбук постоянно включен в розетку, то батарея начнет немного разряжаться и тут же заряжаться по много раз за день — из-за этого жизненный цикл аккумулятора якобы сокращается. На практике же большинство ноутбуков, включая старые модели, при подключении к сети просто игнорируют батарею, иначе они бы не смогли работать без аккумулятора в принципе.
Аккумуляторы ноутбуков, как и компоненты любых других электронных устройств, чувствительно реагируют на перепады температур. Если ноутбук долгое время находился в холоде, включение компьютера в теплом помещении создаст серьезный стресс, который может негативно повлиять на долговечность батареи. Чтобы этого не произошло, сначала всегда позволяйте аккумулятору дойти до комнатной температуры.
То же самое можно сказать и про высокие температуры: излишнее тепло — такой же враг ноутбука, как и суровый холод. При перегреве система наверняка начнет испытывать проблемы с быстродействием, но их можно легко избежать, соблюдая базовые правила безопасности. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и постарайтесь не перекрывать вентиляционные отверстия, чтобы устройство могло поддерживать оптимальную для работы температуру. Так вы убережете батарею от лишнего риска.
Может случиться, что зарядный блок от производителя перестанет работать — в этом случае вам, скорее всего, придется приобрести зарядник другого бренда. Но будьте внимательны: низкокачественное зарядное устройство может причинить аккумулятору непоправимый вред из-за перепадов напряжения, коротких замыканий или других дефектов. Перед покупкой зарядника от сторонней компании обязательно изучите отзывы покупателей и проверьте, совместим ли он с вашей моделью ноутбука.