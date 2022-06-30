Как правильно ухаживать за батареей ноутбука

К сожалению, реальность такова, что даже самое надежное электронное устройство обладает ограниченным жизненным сроком. Прежде всего, это связано с работой аккумуляторов. Батареи смартфонов и ноутбуков постепенно теряют максимальную емкость, пока, в конце концов, не приходит время для замены. Однако грамотный уход за аккумулятором способен значительно продлить жизнь устройства. Вот краткая инструкция о том, что нужно (и не нужно) делать для того, чтобы батарея ноутбука прожила как можно дольше.

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Не разряжайте батарею сразу после покупки ноутбука

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Бытует миф, что после покупки новенького ноутбука ни в коем случае нельзя ставить его на зарядку: нужно сначала разрядить батарею до нуля — и повторить этот процесс несколько раз. Эта народная мудрость была актуальна несколько десятилетий назад, но современные устройства сами прекрасно регулируют энергопотребление. Так что не бойтесь пользоваться ноутбуком как обычно: некоторые специалисты в принципе не рекомендуют подвергать батарею подобному стрессу.

Постарайтесь не разряжать батарею ниже 30%

Интенсивная нагрузка на батарею при малом заряде имеет неприятное свойство снижать максимальную емкость аккумулятора, из-за чего время автономной работы ноутбука может стать меньше. Если регулярно просаживать батарею до нуля, вскоре компьютер начнет работать не десять часов без подзарядки, а всего семь или восемь. Постарайтесь не злоупотреблять питанием от аккумулятора и при низком уровне заряда сразу подключайте его к электросети — так устройство прослужит гораздо дольше.

Не бойтесь оставлять ноутбук включенным в сеть

Это еще одно популярное заблуждение: дескать, если ноутбук постоянно включен в розетку, то батарея начнет немного разряжаться и тут же заряжаться по много раз за день — из-за этого жизненный цикл аккумулятора якобы сокращается. На практике же большинство ноутбуков, включая старые модели, при подключении к сети просто игнорируют батарею, иначе они бы не смогли работать без аккумулятора в принципе.

Не используйте ноутбук при низких температурах

Аккумуляторы ноутбуков, как и компоненты любых других электронных устройств, чувствительно реагируют на перепады температур. Если ноутбук долгое время находился в холоде, включение компьютера в теплом помещении создаст серьезный стресс, который может негативно повлиять на долговечность батареи. Чтобы этого не произошло, сначала всегда позволяйте аккумулятору дойти до комнатной температуры.

Следите за перегревом

То же самое можно сказать и про высокие температуры: излишнее тепло — такой же враг ноутбука, как и суровый холод. При перегреве система наверняка начнет испытывать проблемы с быстродействием, но их можно легко избежать, соблюдая базовые правила безопасности. Не оставляйте ноутбук под прямыми солнечными лучами и постарайтесь не перекрывать вентиляционные отверстия, чтобы устройство могло поддерживать оптимальную для работы температуру. Так вы убережете батарею от лишнего риска.

Пользуйтесь только качественными зарядными устройствами