«Ситилинк» рассказал, на чем стали экономить россияне

С начала 2022 года телефоны бренда Xiaomi россияне покупают чаще всего. Согласно статистике «Ситилинка», бренд стал абсолютным лидером по продажам почти во всех сегментах. Исключение — премиальное направление. Второе и третье места в топе заняли бренды Samsung и Realme соответственно. В целом при выборе смартфона покупатели ориентируются на бренд, объёмвстроенной и оперативной памяти, серию смартфона и диагональ экрана.

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Также пресс-служба торговой сети сообщает, что в первом полугодии 2022 года чаще всего приобретались смартфоны стоимостью до 10 000 рублей. Причем предпочтительнее всего — смартфоны с встроенной памятью 32GB и разрешением экрана 1600×720.

Среди смартфонов премиум-класса и стоимостью выше 50 000 рублей абсолютное лидерство за устройствами Apple. Самые популярные — iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13. По словам специалистов компании, новинки от Apple всегда пользуются высоким спросом у россиян. При этом предыдущие модели пользовались повышенным спросом из-за ограниченного числа устройств бренда на российском рынке.