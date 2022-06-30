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2 часа назад

Samsung начинает производство 3-нм чипов первого поколения

ITZine.ruиещё 1

Samsung Foundry объявила о начале массового производства чипов первого поколения на 3-нанометровом техпроцессе. Он основан на новой архитектуре транзисторов GAA (Gate-All-Around), которая является следующим шагом после FinFET.

Samsung начинает производство 3-нм чипов первого поколения
Фото: ITZine.ruITZine.ru

По сравнению с 5-нм чипами Samsung они обеспечивают повышение производительности до 23%, снижение энергопотребления до 45% и уменьшение площади поверхности на 16%. 3-нм узел второго поколения будет еще более впечатляющим — по сравнению с 5-нм, компания заявляет, что он обеспечит снижение энергопотребления на 50%, повышение производительности на 30% и уменьшение площади на 35%.

Компания теперь опережает TSMC, которая, как ожидается, начнет массовое производство 3-нм чипов во второй половине года.

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