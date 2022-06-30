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30 минут назад

Чем будут отличаться процессоры iPhone 14 и iPhone 14 Pro

Ferra.ru

Осенью этого года компания Apple представит совершенно новую линейку iPhone 14, в которой появятся такие новые функции, как постоянно включенный дисплей (always-on) и обновленная камера. И, как выяснилось, впервые процессор iPhone 14 будет отличаться от процессора iPhone 14 Pro.

Стало известно, чем будут отличаться процессоры iPhone 14 и iPhone 14 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Apple традиционно обновляет процессор iPhone каждый год. Например, в линейке iPhone 12 использовался проц A14, а в линейке iPhone 13 - A15. В этом году с процессором iPhone 14 такого не произойдет.

По словам надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, процессоры iPhone 14 и iPhone 14 Max не получат обновлений в этом году. Это означает, что в этих устройствах останется процессор A15, который в настоящее время используется в линейке iPhone 13.

Однако iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат обновленный процессор. Ожидается, что эти два устройства будут оснащены новым A16.

Хотя мы все еще ждем реальных тестов, дорожная карта от поставщика Apple компании TSMC указывает на то, что A16 будет производиться по тому же 5-нанометровому техпроцессу, что и A15, который также совпадает с A14.

Наука и техника,Apple,
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