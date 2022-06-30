Стало известно, чем будут отличаться процессоры iPhone 14 и iPhone 14 Pro

Осенью этого года компания Apple представит совершенно новую линейку iPhone 14, в которой появятся такие новые функции, как постоянно включенный дисплей (always-on) и обновленная камера. И, как выяснилось, впервые процессор iPhone 14 будет отличаться от процессора iPhone 14 Pro.

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Apple традиционно обновляет процессор iPhone каждый год. Например, в линейке iPhone 12 использовался проц A14, а в линейке iPhone 13 - A15. В этом году с процессором iPhone 14 такого не произойдет.

По словам надежного аналитика Apple Минг-Чи Куо, процессоры iPhone 14 и iPhone 14 Max не получат обновлений в этом году. Это означает, что в этих устройствах останется процессор A15, который в настоящее время используется в линейке iPhone 13.

Однако iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат обновленный процессор. Ожидается, что эти два устройства будут оснащены новым A16.