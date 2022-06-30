В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
52 минуты назад

Ученые заподозрили, что аппарат DART может сильно повредить астероид при таране

Газета.Ru

Аппарат миссии DART может причинить большие разрушения астероиду Диморф при таране. Статья об этом опубликована в The Planetary Science Journal.

Ученые: аппарат DART возьмет астероид на таран и сильно его повредит
Фото: Газета.руГазета.ру

NASA запустило миссию DART в ноябре 2021 года с целью испытания системы космической защиты. Небольшой аппарат протаранит астероид Диморф диаметром 160 метров, вращающийся вокруг Дидима. Затем астрономы оценят, насколько изменилась траектория цели.

В ходе новой попытки анализа специалисты применили другой подход к моделированию, учли образование ударных волн и рассмотрели модель, которая подразумевает отсутствие у астероида твердого ядра.

«В ходе миссии «Хаябуса-2» удалось выяснить, что у астероидов может быть очень рыхлая внутренняя структура, больше похожая на щебень, который удерживается гравитацией и трением. Это противоречит популярным представлениям об астероидах. Это может кардинально изменить исход столкновения Диморфа и DART», – говорит Сабина Радукан из Бернского университета.

В случае, если это правда, форма астероида может сильно исказиться после столкновения, заметно изменится и траектория из-за большей массы выброшенного материала.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители