Ученые: аппарат DART возьмет астероид на таран и сильно его повредит

«В ходе миссии «Хаябуса-2» удалось выяснить, что у астероидов может быть очень рыхлая внутренняя структура, больше похожая на щебень, который удерживается гравитацией и трением. Это противоречит популярным представлениям об астероидах. Это может кардинально изменить исход столкновения Диморфа и DART», – говорит Сабина Радукан из Бернского университета.