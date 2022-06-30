Ученые: аппарат DART возьмет астероид на таран и сильно его повредит

Аппарат миссии DART может причинить большие разрушения астероиду Диморф при таране. Статья об этом опубликована в The Planetary Science Journal.
NASA запустило миссию DART в ноябре 2021 года с целью испытания системы космической защиты. Небольшой аппарат протаранит астероид Диморф диаметром 160 метров, вращающийся вокруг Дидима. Затем астрономы оценят, насколько изменилась траектория цели.
В ходе новой попытки анализа специалисты применили другой подход к моделированию, учли образование ударных волн и рассмотрели модель, которая подразумевает отсутствие у астероида твердого ядра.
«В ходе миссии «Хаябуса-2» удалось выяснить, что у астероидов может быть очень рыхлая внутренняя структура, больше похожая на щебень, который удерживается гравитацией и трением. Это противоречит популярным представлениям об астероидах. Это может кардинально изменить исход столкновения Диморфа и DART», – говорит Сабина Радукан из Бернского университета.
В случае, если это правда, форма астероида может сильно исказиться после столкновения, заметно изменится и траектория из-за большей массы выброшенного материала.