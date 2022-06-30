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1 час назад

Хищное растение с острова Борнео научилось ловить добычу под землей

Газета.Ruиещё 1

На острове Борнео (Индонезии) обнаружили ранее неизвестный вид плотоядных растений. Его назвали Nepenthes pudica, сообщает PhytoKeys.

Фото дня: Ботаники нашли хищное растение, которое охотится под землей
Фото: phytokeysphytokeys

Растение поглощает свою добычу способом, какого ботаники никогда раньше не видели – под землей. Известно, что хищные растения охотятся на жертв с помощью полых чашевидных трубок в форме кувшина. Они располагают их либо на поверхности почвы, либо на деревьях.

Насекомые попадают в эту ловушку и уже не могут выбраться. Постепенно они погружаются в пищеварительные соки растения.

У Nepenthes pudica, на первый взгляд, вообще не было ловушек. Но, проведя внимательный осмотр, ученые заметили деформированный «кувшин», торчащий из земли.

Сняв слой мха, ботаники обнаружили несколько кувшинов длиной до 11 сантиметров. Они прятались в верхнем слое почвы и, очевидно, предназначались для муравьев, клещей и жуков, живущих в грунте.

Ученые отметили, что такая особенность может быть связана со средой обитания. Nepenthes pudica был найден у пика горного хребта, на высоте около 1100-1300 метров над уровнем моря.

По словам биологов, в таких условиях подземная среда может быть более стабильной. Там царит постоянная влажность, и растение может найти больше потенциальной добычи.

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