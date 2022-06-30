Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor принял решение приостановить поставки гаджетов в Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Издание обращает внимание на прекращение импорта гаджетов еще в марте. Сейчас производитель пытается найти партнеров в странах СНГ в целях ввоза продукции в РФ посредством параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — заявил собеседник издания.

Напомним, что закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, был подписан в России 28 июня.

«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, который приступил к продаже электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Так, среди таких товаров оказались смартфоны и часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.