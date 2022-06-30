Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor принял решение приостановить поставки гаджетов в Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Издание обращает внимание на прекращение импорта гаджетов еще в марте. Сейчас производитель пытается найти партнеров в странах СНГ в целях ввоза продукции в РФ посредством параллельного импорта.
«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — заявил собеседник издания.
Напомним, что закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, был подписан в России 28 июня.
«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, который приступил к продаже электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Так, среди таких товаров оказались смартфоны и часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.
В марте около 200 компаний сообщили, что приостанавливают свою деятельность в России. Приняли такое решение, в частности, Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды объявили о полном уходе с российского рынка. Ситуация была вызвана началом спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля.