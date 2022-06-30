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1 час назад

СМИ: производитель Honor приостановил поставки в Россию

Лера Букина

Китайский производитель смартфонов Honor принял решение приостановить поставки гаджетов в Россию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Honor прекратила поставки смартфонов в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание обращает внимание на прекращение импорта гаджетов еще в марте. Сейчас производитель пытается найти партнеров в странах СНГ в целях ввоза продукции в РФ посредством параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — заявил собеседник издания.

Напомним, что закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год, был подписан в России 28 июня.

«Связной» стал первым из крупных ретейлеров, который приступил к продаже электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Так, среди таких товаров оказались смартфоны и часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

В марте около 200 компаний сообщили, что приостанавливают свою деятельность в России. Приняли такое решение, в частности, Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды объявили о полном уходе с российского рынка. Ситуация была вызвана началом спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля.

Наука и техника,Ikea,Chanel,Apple,
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