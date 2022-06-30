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37 минут назад

Российский ядерный «Зевс» изменит орбиту астероида

Lenta.ruиещё 2

Создаваемый Россией космический ядерный буксир «Зевс» может использоваться для изменения орбиты угрожающего жизни на Земле астероида. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович.

Космический ядерный буксир «Зевс» сможет изменять орбиты астероидов
Фото: роскосмосроскосмос

«Каждые несколько миллионов лет что-то падает на Землю, это мы видим по остаткам кратеров на Земле. Если такой астероид появляется и мы за несколько десятков лет узнаем, что он опасен, то можно на него подействовать», — считает специалист.

По его словам, в этом случае «через несколько десятков лет он уже пройдет мимо Земли».

Петрукович допускает, что на астероид можно воздействовать лазером.

«Лазер испаряет часть вещества астероида, эта струя создает реактивную тягу, и направление движения астероида немного изменяется. Именно здесь и может пригодиться уникальная мощность ядерного буксира», — сказал директор.

Также рассматриваются варианты перенаправления астероида на околоземную орбиту и его столкновение с меньшим космическим телом. «Есть такое понятие космического бильярда. Чтобы убрать большой астероид, вы сначала двигаете маленький, и он потом сталкивается с большим, который сдвигается из-за этого удара», — добавил специалист.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в настоящее время на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, не хватает денежных средств.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».

Наука и техника,Александр Блошенко,Анатолий Петрукович,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РАН,
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