Ученые раскрыли состав древнеримского вина

Ученые из Италии и Франции изучили состав и структуру стенок трех амфор и выявили, что виноделы времен Древнего Рима использовали местный виноград и его цветы, также они импортировали смолу и специи из других регионов Европы, сообщается в журнале PLoS One.
Специалисты исследовали амфоры, которые использовались для хранения красного и белого вин.
«Характерная форма пыльцы винограда, а также химический состав стенок амфор свидетельствуют о том, что для производства вина использовался местный дикий или одомашненный виноград. Вдобавок, мы обнаружили следы смол и ароматических субстанций, которые, вероятно, были импортированы виноделами из Калабрии или Сицилии», – заявили ученые.
Группа исследователей под руководством Донателлы Магри, доцента Римского университета «Сапиенца» (Италия), использовали методы палеохимии и палеоботаники, чтобы изучить, как древние римляне изготавливали вина и где они добывали ресурсы для производства этих напитков.
Ученые изучили три амфоры, которые были обнаружены несколько назад на морском побережье рядом с итальянской коммуной Сан-Феличе-Чирчео. Как считают исследователи, сосуды были погребены на дне Тирренского моря после крушения одного или нескольких кораблей, впоследствии амфоры были прибиты к берегу.