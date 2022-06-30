В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
2 часа назад

Ученые раскрыли состав древнеримского вина

Мир24иещё 2

Ученые из Италии и Франции изучили состав и структуру стенок трех амфор и выявили, что виноделы времен Древнего Рима использовали местный виноград и его цветы, также они импортировали смолу и специи из других регионов Европы, сообщается в журнале PLoS One.

Ученые раскрыли состав древнеримского вина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты исследовали амфоры, которые использовались для хранения красного и белого вин.

«Характерная форма пыльцы винограда, а также химический состав стенок амфор свидетельствуют о том, что для производства вина использовался местный дикий или одомашненный виноград. Вдобавок, мы обнаружили следы смол и ароматических субстанций, которые, вероятно, были импортированы виноделами из Калабрии или Сицилии», – заявили ученые.

Группа исследователей под руководством Донателлы Магри, доцента Римского университета «Сапиенца» (Италия), использовали методы палеохимии и палеоботаники, чтобы изучить, как древние римляне изготавливали вина и где они добывали ресурсы для производства этих напитков.

Ученые изучили три амфоры, которые были обнаружены несколько назад на морском побережье рядом с итальянской коммуной Сан-Феличе-Чирчео. Как считают исследователи, сосуды были погребены на дне Тирренского моря после крушения одного или нескольких кораблей, впоследствии амфоры были прибиты к берегу.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители