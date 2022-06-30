Ученые раскрыли состав древнеримского вина

Ученые из Италии и Франции изучили состав и структуру стенок трех амфор и выявили, что виноделы времен Древнего Рима использовали местный виноград и его цветы, также они импортировали смолу и специи из других регионов Европы, сообщается в журнале PLoS One.

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Специалисты исследовали амфоры, которые использовались для хранения красного и белого вин.

«Характерная форма пыльцы винограда, а также химический состав стенок амфор свидетельствуют о том, что для производства вина использовался местный дикий или одомашненный виноград. Вдобавок, мы обнаружили следы смол и ароматических субстанций, которые, вероятно, были импортированы виноделами из Калабрии или Сицилии», – заявили ученые.

Группа исследователей под руководством Донателлы Магри, доцента Римского университета «Сапиенца» (Италия), использовали методы палеохимии и палеоботаники, чтобы изучить, как древние римляне изготавливали вина и где они добывали ресурсы для производства этих напитков.