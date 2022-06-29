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11 минут назад

Флагман Xiaomi 12S Ultra станет первым смартфоном с новейшей камерой Sony IMX989

Газета.Ru

Новейший флагман Xiaomi 12S Ultra получит сенсор для камеры Sony IMX989, который ранее не использовался ни в одном смартфоне. Сообщение об этом появилось на сайте издания Gizmochina.

Раскрыта главная особенность флагмана Xiaomi 12S Ultra
Фото: Xiaomi Xiaomi

Главной особенностью Sony IMX989 является ее внушительная диагональ — 1 дюйм. Такой размер позволит разместить на матрице пиксели большого размера — по 1,5 мкм. Для сравнения: матрица одного из лучших фотофлагманов Pixel 6 может похвастаться только пикселями размером 1,25 мкм.

Размер пикселя влияет на светочувствительность: чем больше пиксель, тем выше светочувствительность. Следовательно, снимки в темноте будут детализированнее, а динамический диапазон дневных фотографий шире.

Помимо того, что 12S Ultra получит многообещающую камеру, стало известно, что сенсор IMX989 был создан компаниями Xiaomi и Sony совместно. Разработка матрицы обошлась им в $15 млн.

Анонс Xiaomi 12S Ultra состоится 4 июля в Китае. Когда флагман будет представлен в других странах, неизвестно.

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