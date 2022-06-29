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10 минут назад

Хакеры взломали сервера AMD и украли более 450 ГБ данных

Газета.Ru

Один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных процессоров AMD подвергся хакерской атаке, в рамках которой были украдены более 450 ГБ данных. Сообщение об этом появилось на сайте издания Restore Privacy.

Хакеры обокрали сервера AMD
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ответственность за атаку взяла на себя группа киберпреступников RansomHouse. Они настаивают на том, что не являются взломщиками, а лишь представляют интересы других хакеров, которые занимаются технической частью работы.

По данным издания, в подтверждение своих слов RansomHouse опубликовали пароли сотрудников AMD, а также некоторые файлы из корпоративной сети компании. Хакеры утверждают, что их партнеры получили эту информацию с серверов, принадлежащих технологическому гиганту. Также они заявили, что их коллеги довольно просто проникли в сеть AMD, поскольку сотрудники корпорации часто используют простые пароли.

Представители AMD сообщили Restore Privacy, что в курсе заявления RansomHouse, но не подтвердили факт взлома и утечки информации. На данным момент компания занимается расследованием инцидента.

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