Хакеры обокрали сервера AMD

Один из крупнейших в мире разработчиков компьютерных процессоров AMD подвергся хакерской атаке, в рамках которой были украдены более 450 ГБ данных. Сообщение об этом появилось на сайте издания Restore Privacy.

Ответственность за атаку взяла на себя группа киберпреступников RansomHouse. Они настаивают на том, что не являются взломщиками, а лишь представляют интересы других хакеров, которые занимаются технической частью работы.

По данным издания, в подтверждение своих слов RansomHouse опубликовали пароли сотрудников AMD, а также некоторые файлы из корпоративной сети компании. Хакеры утверждают, что их партнеры получили эту информацию с серверов, принадлежащих технологическому гиганту. Также они заявили, что их коллеги довольно просто проникли в сеть AMD, поскольку сотрудники корпорации часто используют простые пароли.