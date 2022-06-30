Названа средняя скорость интернета в России

По данным сайта для определения скорости интернета SpeedTest, средняя скорость мобильной связи в России составляет 21,21 Мбит/с. В общем рейтинге сервиса страна заняла 85 место из 141 возможных.

Ближайшие соседи по скорости — Армения, Сальвадор и Аргентина. Россия уступила таким странам, как Иран, Турция, Польша, Албания и Ирак. Самыми скоростными признали Норвегию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар. В топ-10 также попали Китай, Южная Корея и Кувейт. А вот самый медленный мобильный интернет в Венесуэле — всего 4,98 Мбит/с.