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1 час назад

Россия заняла 85-е место в мире по скорости мобильного интернета

Чемпионат.com

По данным сайта для определения скорости интернета SpeedTest, средняя скорость мобильной связи в России составляет 21,21 Мбит/с. В общем рейтинге сервиса страна заняла 85 место из 141 возможных.

Названа средняя скорость интернета в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ближайшие соседи по скорости — Армения, Сальвадор и Аргентина. Россия уступила таким странам, как Иран, Турция, Польша, Албания и Ирак. Самыми скоростными признали Норвегию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар. В топ-10 также попали Китай, Южная Корея и Кувейт. А вот самый медленный мобильный интернет в Венесуэле — всего 4,98 Мбит/с.

Топ-10 стран с самым быстрым мобильным интернетом

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