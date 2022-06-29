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54 минуты назад

Руководитель маркетингового подразделения Apple обвинил Samsung в копировании iPhone

Газета.Ruиещё 1

Руководитель подразделения Apple, отвечающего за международный маркетинг, Грег Джосвиак заявил, что при разработке своих первых смартфонов Samsung использовала украденные у них технологии. Информация об этом появилась в документальном фильме The Wall Street Journal, приуроченном к 15-летию первого iPhone.

Apple обвинила Samsung в плагиате
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос журналиста об отношении Apple к Samsung на первых этапах их конкуренции за рынок смартфонов, Джосвиак заявил, что южнокорейская корпорация их «раздражала». Причиной же раздражения, по словам представителя Apple, стало то, что Samsung воровала технологии.

«Они просто сделали iPhone с большим экраном», — сказал Джосвиак, вспоминая впечатления сотрудников Apple от смартфонов Samsung.

Также топ-менеджер добавил, что в американской корпорации воспринимали устройства своего конкурента как плохую копию iPhone.

Наука и техника,Apple,
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