Apple начала повышать цены на iPhone

Начиная с четверга, в Японии все модели iPhone стали стоить больше. Некоторые смартфоны выросли в цене на целых 20%. Это может отражать ослабление японской иены по отношению к доллару США, а ещё инфляцию.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Например, iPhone 13 Pro на 128 ГБ теперь стоит 144 800 иен (~ 1066 долларов) по сравнению со 122 800 иен (~ 904 доллара). Между тем, iPhone SE 3 подорожал до 62 800 (~ 462 доллара) с 57 800 иен (~ 425 долларов).

Повышение цен на iPhone происходит незадолго до того, как Apple выпустит новую линейку смартфонов. В настоящее время компания повысила стоимость iPhone — других продуктов это не коснулось.