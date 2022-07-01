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38 минут назад

Apple начала повышать цены на iPhone из-за инфляции

Ferra.ruиещё 1

Начиная с четверга, в Японии все модели iPhone стали стоить больше. Некоторые смартфоны выросли в цене на целых 20%. Это может отражать ослабление японской иены по отношению к доллару США, а ещё инфляцию.

Apple начала повышать цены на iPhone
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Например, iPhone 13 Pro на 128 ГБ теперь стоит 144 800 иен (~ 1066 долларов) по сравнению со 122 800 иен (~ 904 доллара). Между тем, iPhone SE 3 подорожал до 62 800 (~ 462 доллара) с 57 800 иен (~ 425 долларов).

Повышение цен на iPhone происходит незадолго до того, как Apple выпустит новую линейку смартфонов. В настоящее время компания повысила стоимость iPhone — других продуктов это не коснулось.

Поскольку мир сталкивается с инфляцией (и нехваткой предложения), это бы ожидаемый шаг от Apple.

Наука и техника,Apple,
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