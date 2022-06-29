Интернет Starlink замедлился

Специалисты принадлежащего компании Ookla сервиса Speedtest выяснили, что средняя скорость интернета Starlink снизилась. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Joan Cros / Getty Images Joan Cros / Getty Images

На основе собранных сервисом данных аналитики сделали вывод, что в период с января по март скорость Starlink замедлилась в нескольких регионах. Так, в США и Канаде средняя скорость спутникового интернета достигла 90,55 и 94,4 мегабит в секунду, тогда как в четвертом квартале 2021 года она составляла 104,97 и 106,64 мегабит в секунду соответственно.

При этом специалисты Ookla отметили, что глобально скорость интернета Starlink имеет тенденцию к росту. В мае журналисты издания Wccftech обратили внимание, что скорость Starlink в США превысила рекордные 300 мегабит в секунду. В некоторых странах Европы Starlink превосходит среднюю скорость загрузки от традиционных провайдеров интернета.

Также в отчете говорится, что если рассматривать скорость загрузки Starlink по годам, то для абонентов из США и Канады показатели сервиса в целом увеличились. Также Starlink может предоставить гораздо большую скорость соединения, чем предложения от конкурентов из Viasat и HughesNet.

«Все больше компаний стремятся конкурировать со Starlink и запускать свои собственные решения», — подытожили авторы отчета.