В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
59 минут назад

Интернет Starlink замедлился

Lenta.ru

Специалисты принадлежащего компании Ookla сервиса Speedtest выяснили, что средняя скорость интернета Starlink снизилась. Об этом сообщается на сайте компании.

Интернет Starlink замедлился
Фото: Joan Cros / Getty ImagesJoan Cros / Getty Images

На основе собранных сервисом данных аналитики сделали вывод, что в период с января по март скорость Starlink замедлилась в нескольких регионах. Так, в США и Канаде средняя скорость спутникового интернета достигла 90,55 и 94,4 мегабит в секунду, тогда как в четвертом квартале 2021 года она составляла 104,97 и 106,64 мегабит в секунду соответственно.

При этом специалисты Ookla отметили, что глобально скорость интернета Starlink имеет тенденцию к росту. В мае журналисты издания Wccftech обратили внимание, что скорость Starlink в США превысила рекордные 300 мегабит в секунду. В некоторых странах Европы Starlink превосходит среднюю скорость загрузки от традиционных провайдеров интернета.

Также в отчете говорится, что если рассматривать скорость загрузки Starlink по годам, то для абонентов из США и Канады показатели сервиса в целом увеличились. Также Starlink может предоставить гораздо большую скорость соединения, чем предложения от конкурентов из Viasat и HughesNet.

«Все больше компаний стремятся конкурировать со Starlink и запускать свои собственные решения», — подытожили авторы отчета.

В конце мая стало известно, что число абонентов спутникового интернета Starlink достигло рекордной отметки — 400 тысяч пользователей. Сервис активен в 48 штатах США и 36 странах.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители