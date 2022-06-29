В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
52 минуты назад

"Ъ": российские сервисы разбирают электронику на запчасти для ремонта

Газета.Ru

Время и стоимость ремонта смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники в России может вырасти вдвое в связи с отказом производителей поставлять запчасти — часть старых устройств местные российские сервисы начинают разбирать для использования в ремонте, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Российские сервисы разбирают электронику на запчасти для ремонта
Фото: unsplashunsplash

«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — рассказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Он уточнил, что средний срок ремонта электроники вырос с пяти дней до пока неопределимого значения — Кравченко пояснил, что все зависит от наличия или отсутствия запчастей. При этом он добавил, что ввезенные параллельным импортом товары компании Acer не будут находиться под гарантией.

Подобные условия также указаны в сообщениях от магазинов re:Store — «параллельные» товары нельзя будет отремонтировать в авторизированных сервисах Apple.

Ранее дистрибутор Apple и Samsung заявил, что цены на технику в РФ не снизятся к уровню февраля.

Наука и техника,Дмитрий Кравченко,Apple,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители