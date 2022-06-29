Российские сервисы разбирают электронику на запчасти для ремонта

Время и стоимость ремонта смартфонов, ноутбуков, планшетов и другой электроники в России может вырасти вдвое в связи с отказом производителей поставлять запчасти — часть старых устройств местные российские сервисы начинают разбирать для использования в ремонте, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

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«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — рассказал гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Он уточнил, что средний срок ремонта электроники вырос с пяти дней до пока неопределимого значения — Кравченко пояснил, что все зависит от наличия или отсутствия запчастей. При этом он добавил, что ввезенные параллельным импортом товары компании Acer не будут находиться под гарантией.

Подобные условия также указаны в сообщениях от магазинов re:Store — «параллельные» товары нельзя будет отремонтировать в авторизированных сервисах Apple.