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52 минуты назад

Аналитик Куо: Apple провалила создание чипа для смартфонов после покупки бизнеса у Intel

Газета.Ru

Американской компании Apple пока не удалось создать собственный чип стандарта связи 5G для смартфонов iPhone, рассказал аналитик Минг-Чи Куо. Как сообщает GSM Arena, компания провалила планы по переходу на собственные разработки к 2023 году.

Опять неудача: Apple не смогла создать чип для iPhone
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что спустя три года после покупки модемного бизнеса у Intel компания из Купертино пока так и не смогла разработать собственный чип. По мнению Куо, IT-гигант продолжает зависеть от компании Qualcomm в данном вопросе, как и в прошлые годы.

«Apple продолжит разрабатывать собственные 5G-чипы, но к моменту успеха у Apple другие виды бизнеса Qualcomm должны вырасти достаточно, чтобы компенсировать потерю заказов на чипы для iPhone», — пояснил эксперт.

По его мнению, Apple продолжит закупать модемы у Qualcomm как минимум до 2024 года. Куо заключил, что 5G-модемы от Apple до сих пор находятся на стадии разработки.

Ранее аналитики с Уолл-стрит утверждали, что Apple планирует установить собственный 5G-модем уже в iPhone 15. Неофициально смартфон планируется выпустить осенью 2023 года.

Наука и техника,Qualcomm,Intel,Apple,
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