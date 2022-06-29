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1 час назад

«Роскосмос» заявил о начале работы над российской миссией на Марс

Lenta.ru

Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Роскосмос» заявил о начале работы над российской миссией на Марс
Фото: EPAEPA

По его словам, специалисты начали работу над проектом, не дожидаясь 15 июля. «Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в нынешней ситуации Европейский союз пойдет на совместную миссию в 2024 году», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория «Спектр-РГ» отправилась в точку Лагранжа L2. Разработчики должны проанализировать, что из задела по посадочному модулю «Казачок» можно взять для реализации новой национальной миссии.

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,ЕС,
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