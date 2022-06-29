«Роскосмос» заявил о начале работы над российской миссией на Марс

Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина уже приступило к работе над перелетным модулем для российской марсианской миссии, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

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По его словам, специалисты начали работу над проектом, не дожидаясь 15 июля. «Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в нынешней ситуации Европейский союз пойдет на совместную миссию в 2024 году», — заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что перелетный модуль марсианской миссии будет аналогом того, на котором в 2019 году космическая обсерватория «Спектр-РГ» отправилась в точку Лагранжа L2. Разработчики должны проанализировать, что из задела по посадочному модулю «Казачок» можно взять для реализации новой национальной миссии.