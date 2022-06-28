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1 час назад

Новый смартфон Samsung получит съемный аккумулятор

Газета.Ru

Samsung опубликовала руководство пользователя для Galaxy Xcover 6 Pro за две с половиной недели до презентации смартфона, сообщает портал SamMobile. Благодаря документу стало известно, что гаджет будет оснащен съемным аккумулятором.

Новый смартфон Samsung получит съемный аккумулятор
Фото: WinFutureWinFuture

Так, в руководстве пользователя были обнаружены схематические изображения Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, на которых показана инструкция извлечения задней крышки и замены батареи.

Кроме того, из опубликованных документов следует, что смартфон получит две программируемые физические кнопки, разъем для наушников, кнопку питания, совмещенную со сканером отпечатков пальцев, поддержку карт памяти microSD и сверхширокоугольную камеру.

Также упоминается наличие функции Samsung Dex, с помощью которой можно подключить смартфон к монитору и запустить его в режиме, имитирующем интерфейс компьютера.

Презентация ударопрочного Xcover 6 Pro назначена 13 июля.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Samsung оштрафовали на $10 млн из-за ложной рекламы.

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