Новый смартфон Samsung получит съемный аккумулятор

Samsung опубликовала руководство пользователя для Galaxy Xcover 6 Pro за две с половиной недели до презентации смартфона, сообщает портал SamMobile. Благодаря документу стало известно, что гаджет будет оснащен съемным аккумулятором.

Фото: WinFuture WinFuture

Так, в руководстве пользователя были обнаружены схематические изображения Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, на которых показана инструкция извлечения задней крышки и замены батареи.

Кроме того, из опубликованных документов следует, что смартфон получит две программируемые физические кнопки, разъем для наушников, кнопку питания, совмещенную со сканером отпечатков пальцев, поддержку карт памяти microSD и сверхширокоугольную камеру.

Также упоминается наличие функции Samsung Dex, с помощью которой можно подключить смартфон к монитору и запустить его в режиме, имитирующем интерфейс компьютера.

Презентация ударопрочного Xcover 6 Pro назначена 13 июля.