В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Исследователи открыли в Перу два новых вида жаб

Газета.Ru

Исследователь Национального университета перуанской Амазонки в Перу Роммель Рохас Самора обнаружил новый вид жаб в кампусе университета, об этом сообщает портал Zootaxa.

Исследователи открыли в Перу два новых вида жаб
Фото: Magnolia PressMagnolia Press

По его словам, он решил осмотреть лес рядом со своим кампусом, который находится в регионе Икитос, и обнаружил жаб рода Rhinella. При более детальном осмотре особей Самора заметил, что у них другая форма головы и тела, чем у других жаб Rhinella.

Затем он и его коллеги проанализировали анатомию и ДНК двух земноводных и определили, что они принадлежат к двум ранее неизвестным видам. Исследователи дали им названия Rhinella unapensis и Rhinella angeli. Обе жабы похожи на опавшие листья — такая маскировка позволяет им выживать в Амазонской низменности.

Отмечается, что в этом регионе также могут быть обнаружены и другие виды жаб Rhinella.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что биологи выяснили, что колибри являются самыми пестрыми птицами.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители