Исследователи открыли в Перу два новых вида жаб

Исследователь Национального университета перуанской Амазонки в Перу Роммель Рохас Самора обнаружил новый вид жаб в кампусе университета, об этом сообщает портал Zootaxa.
По его словам, он решил осмотреть лес рядом со своим кампусом, который находится в регионе Икитос, и обнаружил жаб рода Rhinella. При более детальном осмотре особей Самора заметил, что у них другая форма головы и тела, чем у других жаб Rhinella.
Затем он и его коллеги проанализировали анатомию и ДНК двух земноводных и определили, что они принадлежат к двум ранее неизвестным видам. Исследователи дали им названия Rhinella unapensis и Rhinella angeli. Обе жабы похожи на опавшие листья — такая маскировка позволяет им выживать в Амазонской низменности.
Отмечается, что в этом регионе также могут быть обнаружены и другие виды жаб Rhinella.
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