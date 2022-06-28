Можно ли заменить фруктами основные приемы пищи

Свежие фрукты полезны для здоровья. Они являются важным источником витаминов, минералов и пищевых волокон. Умеренное употребление фруктов поможет дополнить питание и предотвратить появление лишнего веса. Однако в стремлении похудеть некоторые пытаются заменить бананами, апельсинами и яблоками основные приемы пищи. Такой максимализм наносит здоровью вред. В материале на сайте "ИноСМИ" подробно объясняется, почему.

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Это может стать причиной переизбытка энергии

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Если есть слишком много фруктов, в организме будет вырабатываться гораздо больше энергии, чем нужно. Дело в том, что сочные плоды на самом деле калорийнее, чем мы привыкли считать, пишет сайт со ссылкой на китайское издание Sina.com.

Для сравнения: арбуз содержит 31 калорию на 100 граммов, а 100 граммов риса — 116 ккал. Арбуз среднего размера весит 3-4 килограмма, и в нем заключена энергия в 930-1240 ккал. Таким образом, половинка арбуза гораздо калорийнее, чем обычная миска риса.

Энергетическая ценность свежих фруктов составляет 200-250 ккал на 100 граммов. У некоторых плодов этот показатель значительно выше. Например, в кокосе содержится 241 ккал на 100 граммов, в авокадо — 171 ккал на 100 граммов, в дуриане — 150 ккал на 100 граммов. Это превышает энергетическую ценность мяса. Съедая кокосы, дурианы и авокадо на обед вместо бифштекса, вы получите куда больше энергии, чем нужно вашему организму.

Это может привести к недостатку ценных веществ

Ежедневный рацион человека помимо фруктов должен включать в себя мясо, птицу, рыбу, яйца, молоко, сою, крупы и овощи. Такое меню помогает получить нужные для нас белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в достаточном количестве. Несмотря на то, что питательная ценность фруктов очень высока, в них не содержатся, к примеру, кальций, цинк и витамины группы В. В сладких плодах нет также белков и жиров.

Если есть фрукты вместо супа, котлет, гарниров и овощных салатов в течение долгого времени, запасы питательных веществ в организме будут источаться. Результат — различные проблемы со здоровьем, в частности, нарушение обмена веществ.

Это может привести к проблемам с печенью и диабету

Если употреблять в пищу слишком много фруктов, содержащаяся в них фруктоза не будет вовремя расщепляться, и увеличится нагрузка на печень (именно в этом органе, в основном, происходит метаболизм фруктозы). В результате в печени накопится слишком много жира и возникнет риск гиперлипидемии и ожирения. Кроме того, переизбыток фруктозы может стать причиной появления резистентности к инсулину, что повышает возможность развития диабета.

Как надо есть фрукты

Чтобы сладкие плоды принесли пользу вашему организму, контролируйте потребляемое количество таких продуктов. В "Руководстве по питанию для жителей Китая" за 2022 год говорится, что целесообразно съедать 200-350 граммов свежих фруктов в день, что по размерам соответствует одному-двум яблокам или апельсинам.

Рекомендуется ежедневно употреблять два-три разных вида фруктов. При этом лучше остановить свой выбор на сезонных плодах. Стоит помнить, что фруктовый сок не может заменить свежие фрукты.