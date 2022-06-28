Можно ли заменить фруктами основные приемы пищи

Свежие фрукты полезны для здоровья. Они являются важным источником витаминов, минералов и пищевых волокон. Умеренное употребление фруктов поможет дополнить питание и предотвратить появление лишнего веса. Однако в стремлении похудеть некоторые пытаются заменить бананами, апельсинами и яблоками основные приемы пищи. Такой максимализм наносит здоровью вред. В материале на сайте "ИноСМИ" подробно объясняется, почему.
Если есть слишком много фруктов, в организме будет вырабатываться гораздо больше энергии, чем нужно. Дело в том, что сочные плоды на самом деле калорийнее, чем мы привыкли считать, пишет сайт со ссылкой на китайское издание Sina.com.
Для сравнения: арбуз содержит 31 калорию на 100 граммов, а 100 граммов риса — 116 ккал. Арбуз среднего размера весит 3-4 килограмма, и в нем заключена энергия в 930-1240 ккал. Таким образом, половинка арбуза гораздо калорийнее, чем обычная миска риса.
Энергетическая ценность свежих фруктов составляет 200-250 ккал на 100 граммов. У некоторых плодов этот показатель значительно выше. Например, в кокосе содержится 241 ккал на 100 граммов, в авокадо — 171 ккал на 100 граммов, в дуриане — 150 ккал на 100 граммов. Это превышает энергетическую ценность мяса. Съедая кокосы, дурианы и авокадо на обед вместо бифштекса, вы получите куда больше энергии, чем нужно вашему организму.
Ежедневный рацион человека помимо фруктов должен включать в себя мясо, птицу, рыбу, яйца, молоко, сою, крупы и овощи. Такое меню помогает получить нужные для нас белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в достаточном количестве. Несмотря на то, что питательная ценность фруктов очень высока, в них не содержатся, к примеру, кальций, цинк и витамины группы В. В сладких плодах нет также белков и жиров.
Если есть фрукты вместо супа, котлет, гарниров и овощных салатов в течение долгого времени, запасы питательных веществ в организме будут источаться. Результат — различные проблемы со здоровьем, в частности, нарушение обмена веществ.
Если употреблять в пищу слишком много фруктов, содержащаяся в них фруктоза не будет вовремя расщепляться, и увеличится нагрузка на печень (именно в этом органе, в основном, происходит метаболизм фруктозы). В результате в печени накопится слишком много жира и возникнет риск гиперлипидемии и ожирения. Кроме того, переизбыток фруктозы может стать причиной появления резистентности к инсулину, что повышает возможность развития диабета.
Чтобы сладкие плоды принесли пользу вашему организму, контролируйте потребляемое количество таких продуктов. В "Руководстве по питанию для жителей Китая" за 2022 год говорится, что целесообразно съедать 200-350 граммов свежих фруктов в день, что по размерам соответствует одному-двум яблокам или апельсинам.
Рекомендуется ежедневно употреблять два-три разных вида фруктов. При этом лучше остановить свой выбор на сезонных плодах. Стоит помнить, что фруктовый сок не может заменить свежие фрукты.
Тем, кто хочется контролировать свой вес, издание советует употреблять сладкие плоды перед едой и сокращать объем основных приемов пищи. Людям, испытывающим проблемы с пищеварением, лучше есть фрукты после главных блюд, чтобы снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт.