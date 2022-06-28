«Роскосмос» показал координаты «центров принятия решений» Запада

«Роскосмос» в преддверии саммита НАТО разместил в Telegram-канале фотографии и координаты центров принятия решений в государствах Запада, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П».

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В сообщении к посту говорится, что пока страны-члены Североатлантического альянса, их партнеры и государства, которые хотят вступить в организацию, будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, «Роскосмос» показывает фотоснимки места проведения саммита и тех самых «центров принятия решений», поддерживающих Украину.

На фотографиях представлены Белый дом и Пентагон в американской столице, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где пройдет саммит, здание Минобороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.

роскосмос

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.

Ранее сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уличил НАТО в передаче ВС Украины спутниковых снимков от частных компаний.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.