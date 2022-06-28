Эксперт объяснил, что грозит за скачивание пиратской версии Windows

За последние 90 дней количество запросов в Google по установке пиратской версии Windows выросло на 80–250%. Интерес к нелицензионным операционным системам увеличился после того, как Microsoft официально перестала продавать свои продукты в России. Со временем американский интернет-гигант собирается полностью закрыть бизнес в РФ. Разбираемся, чем грозит установка пиратской ОС и есть ли на рынке альтернативы.

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Обходными путями

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Количество запросов на нелегальные способы активации Windows 10 в зависимости от формулировки увеличилось на 80–250%, фиксирует сервис Google Trends. По его данным, в июне на 650% выросло число запросов на скачивание Excel, сообщает "Коммерсант". Кроме того, в 47 раз возрос поиск Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени.

Разработчик программного обеспечения (ПО), американская компания Microsoft прекратила продавать новые продукты и услуги в России еще в начале марта. В июне корпорация сообщила, что собирается сократить более 400 работающих в РФ сотрудников и свою деятельность в России в целом.

"Мы продолжим выполнять существующие у нас договорные обязательства с российскими клиентами, в то время как приостановка новых продаж остается в силе", – сказано в сообщении.

Позже президент компании Брэд Смит уточнил, что Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока не останется ничего. Действия корпорации уже привели к тому, что у пользователей из РФ возникли проблемы с установкой и обновлением ОС Windows 10 и Windows 11: скачать их с официального сайта не получается.

Ранее в Минцифры выступили против легализации зарубежного пиратского ПО, заявил глава ведомства Максут Шадаев. При этом после ухода из РФ международных компаний вырос спрос на отечественный софт, рассказывал гендиректор российского корпоративного мессенджера tada.team Андрей Демин. По его мнению, к концу года отечественные IT-решения в сфере корпоративного ПО заместят зарубежные на 50%. Спрос на российские продукты в марте – апреле увеличился на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, подчеркнул эксперт.

С 1 июня 2025 года госорганам и вовсе будет запрещено использовать иностранное ПО. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Решение принято, чтобы обеспечить технологическую независимость и безопасность объектов критической информационной инфраструктуры. Кроме того, с 31 марта госорганы не могут закупать зарубежное ПО без согласования с властями.

Риск для компьютера

При скачивании пиратских операционных систем пользователь не знает, что именно это за версия ПО и откуда она взялась, объяснил в беседе с Москвой 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Это самый главный риск с точки зрения информационной безопасности, предупредил он.

В особенности проблемы возникают с частными сборками софта.

"Там могут быть исключены, как предполагает создатель, лишние программные пакеты. А могут и включаться дополнительные. При этом мы как пользователи заранее не можем знать, что именно скачиваем. Есть риск установить нежелательные программы. Причем добровольно, когда пользователи дают на это все разрешения на свой страх и риск", – говорит эксперт.

Альтернативы программам Microsoft существуют, обратил внимание эксперт. "Если мы говорим о домашних пользователях, в принципе, есть те сборки, которые помогают перейти (на другую операционную систему) относительно безболезненно. Они максимально похожи на Windows, с аналогичным интерфейсом, установленными программами", – отметил специалист.

Корпоративным пользователям сменить операционную систему будет сложнее, подчеркнул Ульянов. Ее замена часто приводит к тому, что приходится полностью ставить новое программное обеспечение для работы. Однако после психологической привычки и технической настройки софта никаких проблем уже не возникнет, заключил Ульянов.

Скачал и сел?

В России действует достаточно сильный антипиратский пакет мер, напомнил в разговоре с Москвой 24 доктор юридических наук, президент компании "Интернет и право" Антон Серго.

Ответственность за использование нелицензионного ПО в России на сегодняшний день остается в силе, уточнил он.

С пользователя могут взыскать компенсацию за нарушение авторских прав. Ее размер достигает до пяти миллионов рублей. Также это могут быть санкции в рамках Уголовного кодекса, максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Вероятность, что скачавшего нелегальный софт обычного пользователя привлекут за это к ответственности, однозначно есть, предупреждает юрист. Поэтому лучше не ввязываться в подобные ситуации, чем рисковать, отметил он.

"Практика показывает, что тот или иной софт, в том числе пиратский, иногда "докладывает" через интернет своему создателю, где он находится, где установлен и насколько легальна эта версия. Поэтому определенная информация у правообладателя все равно может быть", – рассказал юрист.