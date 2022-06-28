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28 июня

NVIDIA выпустила сверхбюджетную видеокарту GeForce GTX 1630

Чемпионат.comиещё 2

Это наконец свершилось — ультрабюджетная видеокарта GeForce GTX 1630 поступила в продажу в Китае. Цена устройства составляет приблизительно $ 150 — то есть около 8 тыс. рублей. Это даже ниже, чем предполагалось ранее.

NVIDIA выпустила сверхбюджетную видеокарту GeForce GTX 1630
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Характеристики GTX 1630 оказались на уровне тех, о чём ранее сообщали инсайдеры. У чипа всего 512 CUDA-ядер и 4 ГБ видеопамяти с 64-разрядной шиной. В целом видеокарта должна заменить культовую 1050 Ti, характеристики которой очень схожи с новинкой.

Пока что GeForce GTX 1630 продаётся только в различных китайских магазинах, однако в скором времени видеокарта должна добраться до крупных маркетплейсов. Наверняка её можно будет найти в российских магазинах с чуть более высокой стоимостью.

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