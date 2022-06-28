Как будет выглядеть следующий флагман Huawei Mate 50 Pro

В феврале вице-президент Huawei подтвердил, что скоро компания выпустит новую серию флагманских смартфонов Mate 50. Сегодня в сети опубликовали рендеры устройств, и мы теперь знаем, как они могут выглядеть.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности изображена модель Huawei Mate 50 Pro. Это рендеры для производителей чехлов, поэтому акцент делается на них. Впрочем, видно и дизайн камеры. Датчики размещаются на круглом островке посередине, но не видно логотипа Leica.