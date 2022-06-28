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25 минут назад

Как будет выглядеть следующий флагман Huawei Mate 50 Pro. Новые рендеры

Ferra.ru

В феврале вице-президент Huawei подтвердил, что скоро компания выпустит новую серию флагманских смартфонов Mate 50. Сегодня в сети опубликовали рендеры устройств, и мы теперь знаем, как они могут выглядеть.

Как будет выглядеть следующий флагман Huawei Mate 50 Pro
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности изображена модель Huawei Mate 50 Pro. Это рендеры для производителей чехлов, поэтому акцент делается на них. Впрочем, видно и дизайн камеры. Датчики размещаются на круглом островке посередине, но не видно логотипа Leica.

Пока мало что известно о серии Mate 50. Журналисты тольк пишут, что в ней будет использоваться 4G-вариант высокопроизводительного чипсета, как и в случае с P50 Pro. Впрочем, недавно компания нашла способ добавить 5G в смартфон, используя чехол с модемом.

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