Как настроить подпись в электронной почте Google, «Яндекс», Rambler и Mail.ru

Деловая переписка по электронной почте не может обойтись без формальной подписи. Однако большинство почтовых сервисов либо не включает подпись по умолчанию, либо автоматически ставит стандартную подпись, которая может не соответствовать вашим требованиям. Специально для этого мы составили обширную инструкцию о том, как создать собственную подпись на всех популярных электронных почтах.