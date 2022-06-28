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28 июня

Российские ученые обнаружили в лунном грунте фрагмент астероида

Мир24иещё 2

В лунном грунте, который был доставлен на Землю больше полувека назад, российские ученые нашли фрагмент каменного астероида, передает агентство РИА «Новости».

Российские ученые обнаружили в лунном грунте фрагмент астероида
Фото: Mir24.tv / Грекова МаринаMir24.tv / Грекова Марина

Грунт был добыт сотрудники советской автоматической станции «Луна-16» из Моря Изобилия и доставлен на Землю осенью 1970-го.

Сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН вместе с зарубежными коллегами провели исследование частицы в 200 микрон и установили, что она могла попасть на поверхность Луны либо как микрометеорит, либо как осколок от разрушения более крупного метеорита. Находка позволит ученым узнать, каким образом изменяются интенсивность и состав метеоритных потоков.

«Определенно это произошло не раньше излияния базальтов, заполнивших впадину Моря Изобилия примерно 3,4 миллиарда лет назад, а возможно, около одного миллиарда лет назад», – отметила заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ Светлана Демидова.

Ученые пояснили, что нашу планету от космических тел защищает атмосфера, однако на Луне ее нет. В связи с этим космический мусор долетает до ее поверхности и формирует слой пыли, который называется реголит. В результате естественный спутник Земли Луна накапливает метеоритную информацию о Солнечной системе.

Маловероятно, что астероид когда-нибудь столкнется с Землей, но потенциально это очень опасное явление. Его сложно заметить, средств для предотвращения подобной катастрофы у человечества пока нет.

Напомним, на днях астрономы из обсерватории в Пуэрто-Рико описали астероид 2019 ОК, который сближался с Землей в 2019 году. Так как он следовал из «слепой зоны» (точки солнечного противостояния), телескопы зафиксировали его уже на близком расстоянии от планеты. По словам специалистов, космический объект прилетел словно из ниоткуда и двигался очень быстро.

Наука и техника,Светлана Демидова,РАН,
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