Российские ученые обнаружили в лунном грунте фрагмент астероида

В лунном грунте, который был доставлен на Землю больше полувека назад, российские ученые нашли фрагмент каменного астероида, передает агентство РИА «Новости».

Фото: Mir24.tv / Грекова Марина Mir24.tv / Грекова Марина

Грунт был добыт сотрудники советской автоматической станции «Луна-16» из Моря Изобилия и доставлен на Землю осенью 1970-го.

Сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН вместе с зарубежными коллегами провели исследование частицы в 200 микрон и установили, что она могла попасть на поверхность Луны либо как микрометеорит, либо как осколок от разрушения более крупного метеорита. Находка позволит ученым узнать, каким образом изменяются интенсивность и состав метеоритных потоков.

«Определенно это произошло не раньше излияния базальтов, заполнивших впадину Моря Изобилия примерно 3,4 миллиарда лет назад, а возможно, около одного миллиарда лет назад», – отметила заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ Светлана Демидова.

Ученые пояснили, что нашу планету от космических тел защищает атмосфера, однако на Луне ее нет. В связи с этим космический мусор долетает до ее поверхности и формирует слой пыли, который называется реголит. В результате естественный спутник Земли Луна накапливает метеоритную информацию о Солнечной системе.

Маловероятно, что астероид когда-нибудь столкнется с Землей, но потенциально это очень опасное явление. Его сложно заметить, средств для предотвращения подобной катастрофы у человечества пока нет.