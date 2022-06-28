Сбер первым в России перевёл банкоматы на отечественную прошивку

СберБанк завершил перевод 80 процентов программного обеспечения сети аппаратов самообслуживания на решение своей же разработки. Согласно сведениям представителей банка, Сбер первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение.

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Было отмечено, что кредитная организация отказалась от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, интегрировала онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности аппаратов самообслуживания.

Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса работают при помощи решений СберБанка, включая базу решений с открытым исходным кодом.

В данный момент СберБанк завершает разработку программного обеспечения для работы банкоматов в операционной системе на базе Linux с открытым исходным кодом. Причем финансовая организация использует несколько российских вендорских решений, которые не собирается заменять.