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1 час назад

Сбербанк первым в РФ перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение

FBM.ruиещё 4

СберБанк завершил перевод 80 процентов программного обеспечения сети аппаратов самообслуживания на решение своей же разработки. Согласно сведениям представителей банка, Сбер первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение.

Сбер первым в России перевёл банкоматы на отечественную прошивку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Было отмечено, что кредитная организация отказалась от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, интегрировала онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности аппаратов самообслуживания.

Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса работают при помощи решений СберБанка, включая базу решений с открытым исходным кодом.

В данный момент СберБанк завершает разработку программного обеспечения для работы банкоматов в операционной системе на базе Linux с открытым исходным кодом. Причем финансовая организация использует несколько российских вендорских решений, которые не собирается заменять.

Помимо этого, на текущий момент успешно завершен перевод 14 000 устройств электронной очереди на Linux собственной сборки.

Наука и техника,Сбербанк России,
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