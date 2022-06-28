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16 минут назад

Когда выйдет смартфон Xiaomi 12S с камерой профессионального уровня. Точная дата

Ferra.ru

Серия флагманских смартфонов Xiaomi 12S получила официальную дату презентации. Это случится 4 июля.

Названа дата выхода смартфона Xiaomi 12S с профессиональной камерой
Фото: ferra.ruferra.ru

Объявление сделала сама Xiaomi. Компания также сообщила, что на мероприятии к модели 12S присоединятся 12S Pro и 12S Ultra. А ещё Xiaomi подтвердила своё партнёрство с Leica, немецкой компанией, которая специализируется на выпуске цифровых и аналоговых камер. Она помогла разработать камеры для серии 12S.

Xiaomi ещё не раскрыла подробные характеристики смартфонов 12S. Ранее компания говорила, что 12S — это небольшой флагман высокого класса, тогда как 12S Pro — новый флагманский стандарт 2022 года. 12S Ultra рекламируется как «новая высота флагмана мобильных изображений». Можно ожидать от последнего качество съёмки на уровне профессиональных камер.

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