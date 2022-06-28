Названа дата выхода смартфона Xiaomi 12S с профессиональной камерой

Объявление сделала сама Xiaomi. Компания также сообщила, что на мероприятии к модели 12S присоединятся 12S Pro и 12S Ultra. А ещё Xiaomi подтвердила своё партнёрство с Leica, немецкой компанией, которая специализируется на выпуске цифровых и аналоговых камер. Она помогла разработать камеры для серии 12S.