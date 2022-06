Ошибка в миллион лет: ученые пересмотрели возраст человека

Согласно новому исследованию, проведенному американскими и южноафриканскими учеными, возраст окаменелостей самых ранних предков людей в «Колыбели человечества» в пещерах Стеркфонтейн, расположенных вблизи Йоханнесбурга в Южной Африке, оказался на миллион лет старше, чем считалось ранее, они позволяют получить информацию о почти 4 млн лет человеческой эволюции. Эти пещеры содержат более трети всех известных ученым костных останков ранних гоминид. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.