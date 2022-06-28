Ошибка в миллион лет: ученые пересмотрели возраст человека

Согласно новому исследованию, проведенному американскими и южноафриканскими учеными, возраст окаменелостей самых ранних предков людей в «Колыбели человечества» в пещерах Стеркфонтейн, расположенных вблизи Йоханнесбурга в Южной Африке, оказался на миллион лет старше, чем считалось ранее, они позволяют получить информацию о почти 4 млн лет человеческой эволюции. Эти пещеры содержат более трети всех известных ученым костных останков ранних гоминид. Соответствующая статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Комплекс пещер Стеркфонтейн, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается общим центром всего древнего человечества. В частности, это место было домом для Маленькой Ноги — там выкопали ее полный скелет возрастом 3,67 млн лет. Хорошо известен также обнаруженный в этих пещерах череп предтечи человека возрастом 2,3 млн лет, названный «миссис Плез». Обе они принадлежат к предшественникам людей — австралопитекам, и еще сотни подобных особей обнаружены в сети подземных тоннелей. Возраст доломитовых холмов, в которых расположены пещеры, составляет 2,6 млрд лет — это свыше половины возраста самой Земли.

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Однако большинство окаменелостей австралопитеков извлекалось из древней пещеры, обозначаемой как Member 4. Споры о ее возрасте продолжаются уже более полувека, и оценки варьировались от 2 млн лет — что моложе рода Homo — до примерно 3 млн лет. Новое исследование опровергает давнее представление о том, что южноафриканского австралопитека нужно считать более молодым ответвлением восточноафриканского афарского австралопитека. Согласно результатам, полученным на основе анализа радиоактивного распада редких изотопов алюминия-26 и бериллия-10 в минеральном кварце, возраст находок Member 4 колеблется от 3,4 до 3,6 млн лет, и это указывает на то, что гоминины Стеркфонтейна были современниками других ранних видов австралопитеков, таких как Australopithecus afarensis в Восточной Африке. «Радиоактивные изотопы, известные также как космогенные нуклиды, образуются в результате высокоэнергетических реакций с космическими лучами у поверхности земли, и даты, от которых отсчитывается их радиоактивный распад, привязаны ко времени захоронения этих минералов в пещере, куда они попали вместе с окаменелостями», — поясняет ведущий автор статьи, профессор Дэррил Грейнджер из Университета Пердью в штате Индиана.