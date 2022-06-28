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1 час назад

Apple представит новый iPhone с суффиксом Plus — впервые с 2017 года

Ferra.ru

2022 год обещает стать достаточно любопытным для всех фанатов iPhone.

Apple может вернуть iPhone Plus
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всё дело в том, что Apple изменит многие составляющие своих же смартфонов. И если об отказе от выреза в форме «чёлки» было известно достаточно давно, то о возвращении модели Plus инсайдеры сообщили лишь сейчас.

По мнению источников, так будет называться iPhone 14 Plus, который придёт на смену iPhone 13 mini. Да, Apple в этом году откажется от миниатюрной версии смартфона в пользу увеличенной.

Но почему Plus, а не Max? Ведь мы уже видели на полках iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max. Как вариант — купертиновцы не хотят вводить покупателей в заблуждение и «сбивать» премиальность суффикса Max.

Поэтому более дешёвая версия крупного iPhone 14 будет называться iPhone 14 Plus.

Наука и техника,Apple,
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